Оправдывает ли себя система, при которой работу сотрудников оценивают в баллах

Внедрение системы KPI повышает эффективность предприятий, отмечают эксперты. Подробнее об этом читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялся онлайн-семинар, в работе которого приняли участие руководители и сотрудники более 100 государственных предприятий.

В настоящее время идет подготовка к введению на 39 предприятиях с госучастием корпоративного управления и финансового аудита. Для этого Агентство по управлению государственными активами отбирает авторитетные международные консалтинговые организации.

Для руководителей данных предприятий представители УзРТСБ (АО "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа") и СП АО "УзБАТ" ("Бритиш Американ Тобакко Узбекистан") презентовали внедренную систему KPI.

За счет внедрения системы ключевых показателей эффективности (KPI) повышается эффективность работы исполнительного органа. На практике данная система может успешно применяться и ко всем работникам предприятия.

О работе по созданию системы KPI для каждого из 200 сотрудников АО "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа" и ожидаемых результатах внедрения системы, рассказали представители биржи.

Общая итоговая оценка работы сотрудника складывается из следующих показателей (в баллах):

Выполнение квартального плана работы — 45;

Инновация — 20;

Трудовая дисциплина — 25;

Исполнение функциональных обязанностей — 18;

Бонусные баллы за отдельные достижения — 15;

Бонусные баллы за добровольную работу вне рабочего времени — 10;

Штрафные баллы: 1 раз — минус 50 баллов, 2 раза — минус 80 баллов.

По словам зампредседателя правления УзРТСБ Кристины Прокудиной, при оценке по критерию соблюдения рабочих часов и требований к внешнему виду максимальный балл составляет 25 баллов.

Опоздавшие на работу или преждевременный уход с работы, прогул (без уважительной причины), а также появление на работе в одежде, не отвечающей требованиям к внешнему виду, существенно и отрицательно влияет на оценку.

Бонусные баллы за отдельные достижения присуждаются в случае выполнения работ, способствующих улучшению деятельности Биржи и не указанных в квартальных планах.

Максимальный балл в этом случае — 15 баллов.

Более 50% всех затрат биржи в 2020 году составляют затраты на оплату труда и стимулирование персонала.

Из общей суммы расходов на оплату труда выплаты компенсирующего и стимулирующего характера составили около 22%, а премия по производственным показателям — 17%.

СП АО "УзБАТ" также поощряет своих сотрудников, используя систему KPI, в зависимости от уровня достигнутых показателей.

На сегодняшний день в компании трудятся более одной тысячи работников.

Согласно отчету "Информационно-аналитический обзор биржевых товарных рынков МАБ", опубликованному Международной ассоциацией бирж стран СНГ (МАБ СНГ) по итогам 2019 года, Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа (АО "УзРТСБ") уверенно занимает второе место среди товарных бирж СНГ по объему торгов.