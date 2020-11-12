22:58 12 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.09
  • EUR12321.81
  • USD10378.88
Поиск
Срочно:
Крыло самолета

В январе-октябре из России в Узбекистан доставили 546 "грузов-200"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
28510
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201112/15392426/V-yanvare-oktyabre-iz-Rossii-v-Uzbekistan-dostavili-546-gruzov-200.html

Всего за десять месяцев в республику из-за рубежа транспортировали 568 "грузов-200". В прошлом году их было 308.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В январе-октябре в Узбекистан доставили 568 тел соотечественников, умерших по разным причинам за границей. Об этом представитель Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Азим Ахматов сообщил в интервью Sputnik Узбекистан.

"За десять месяцев 2020 года в Узбекистан из-за рубежа доставлено 568 "грузов-200". В том числе из России — 546, из Турции — девять, из Казахстана — шесть, из Йемена — один, из Ливии — один, из Греции — один", — сказал Ахматов.

В прошлом году в республику доставили 308 "грузов-200".

Также Ахматов рассказал, что в январе-октябре при поддержке агентства из России на родину вернулись 625 человек, находившихся в центрах временного содержания МВД РФ.

В общей сложности из стран, с которыми из-за ситуации с COVID-19 было прекращено или ограничено авиасообщение, прибыли 392 371 гражданин.

Теги:
Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Безумные локации и много танцев: лучшие свадебные фото года
Лавров рассказал об обиде Запада из-за соглашения по Нагорному Карабаху
Лавров: похоже, что Запад обиделся из-за договора о прекращении огня в Карабахе
Найти работу и не прогадать: новые условия поиска

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться