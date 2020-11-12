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Девушка подвергается насилию. Иллюстративное фото

Сколько узбекистанок получили охранные ордера с начала года

© CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201112/15392690/Skolko-uzbekistanok-poluchili-okhrannye-ordera-s-nachala-goda.html

Охранный ордер гарантирует женщинам государственную защиту от лиц, притесняющих или совершивших в отношении них насилие.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В органы внутренних дел Узбекистана с начала года поступило свыше семи тысяч обращений о выдаче женщинам охранных ордеров, сообщили в пресс-службе Сената Олий Мажлиса по итогам пресс-конференции, посвященной вопросам обеспечения гендерного равенства. Мероприятие состоялось в четверг.

Замначальника управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента, инспектор по вопросам женщин майор Максуда Хужаназарова
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Охранный ордер гарантирует женщинам государственную защиту от лиц, притесняющих или совершивших в отношении них насилие. Он выдается на 30 дней. Если в течение указанного срока опасность не устранится, пострадавшая может продлить его еще на месяц.

"К настоящему времени <...> поступило более семи тысяч обращений о выдаче охранных ордеров, женщинам оформлены и выданы 6 183 ордера", — говорится в публикации.

Насилие
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На линию телефона доверия, запущенную с 10 апреля в целях защиты прав женщин, поступило около трех тысяч обращений, 40 процентов из которых связаны с насилием.

"Женщинам оказана психологическая и юридическая помощь", — рассказали в пресс-службе.

Также узбекистанцам напомнили о Telegram-канале "Нет насилию!", созданном для устранения проблем, возникающих в некоторых неблагополучных семьях в период карантина, и предупреждения притеснения и насилия в отношении женщин.

Теги:
Сенат Олий Мажлиса, узбекистанка, Узбекистан, защита прав человека, права женщин, женщина



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