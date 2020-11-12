Коронавирус в Узбекистане: главное на 12 ноября

Глава МИД республики заявил, что вакцина от COVID должна принадлежать всему человечеству, а в столице и Ташобласти тем временем снимают фильм о врачах, борющихся с пандемией — обо всем этом читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с коронавирусом в стране

Согласно последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 69 560 инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 153 пациента с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 66 814. Это 96% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 593.

Какие ошибки совершают пациенты при лечении COVID-19 на дому?

Известный российский врач Александр Мясников заявил, что нет какого-то "радикального средства", которое тут же излечит или же предотвратит переход болезни в более тяжелую форму.

В связи с этим медик призвал не применять без рекомендации врача такие специфические лекарства, как, к примеру, хлорокин, или же антибиотики.

Сюда же следует отнести препараты, разжижающие кровь.

Почему, ответ можно найти здесь.

В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавируса

"COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка", — отметили в ВОЗ.

В организации также напомнили о симптомах тяжелой формы коронавируса: это, как правило, одышка, потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, а также температура выше 38 градусов и спутанность сознания.

Вакцина от COVID-19 должна принадлежать всему человечеству — глава МИД

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отметил, что препараты разрабатываются на основе знаний, которое накопило человечество в течение десятилетий и даже столетий.

"Поэтому эта продукция должна принадлежать всему человечеству. Здесь надо избегать всякой политизации: что если где-то появится вакцина – кто-то может получить, а кто-то не сможет", — заявил Камилов.

По его словам, такой же идеи придерживается глава республик Шавкат Мирзиёев. Узбекский лидер убежден, что все люди, нации и народы должны иметь равный доступом к тому, что поможет преодолеть этот вызов.

В Узбекистане снимут сериал о врачах, спасающих жизни пациентов с COVID-19

Съемки уже начались. Они проходят в Ташкенте и Ташобласти.

Сериал рассказывает о тяжелой работе врачей скорой медпомощи, лечении инфицированных COVID–19 и другими вирусами, а также о жизни и судьбах пациентов.

Пресс-служба "Узбеккино" Продолжаются съемки узбекского сериала "Спасители"

Картину снимают совместно НА "Узбеккино", Минздрав республики и телеканал "Zo’r TV".

UzAirways организует чартер из Уфы в Ташкент

Самолет вылетит 22 ноября из российского города в 19.30 (по местному времени).

В аэропорт столицы Узбекистана борт прибудет в 22.20 (тоже по местному времени).

Важно: попасть на борт можно будет только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 (он должен быть проведен не более чем за 72 часа до вылета) и с соблюдением визового режима Узбекистана.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 52,2 миллиона, скончались 1,29 миллиона человек, выздоровели — 34 миллиона.