Назван регион, лидирующий по протяженности железных дорог в Узбекистане

В Государственном комитете по статистике опубликовали данные, согласно которым по состоянию на 1 января 2020 года общая длина железнодорожных путей в республике составила 6 150,2 км.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. По данным Госкомстата, на 1 января 2020 года протяженность железнодорожных путей в Узбекистане составила 6 150,2 км, а длина железных дорог общего пользования достигла 4 735,1 км.

Лидирующую позицию заняла Ташкентская область. В этом регионе проложено 20,6% рельсов от всего суммарного объема. Затем идет Кашкадарьинская область - 17,5%, далее следует Самаркандская (13,4%) и Сурхандарьинская (10,6%) области.

Доля электрифицированных железных дорог в протяженности железнодорожных путей общего пользования зафиксирована на отметке 38,7%, что на 1,1% выше, чем за соответствующий период прошлого года.