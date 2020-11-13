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Участок железнодорожного пути

Назван регион, лидирующий по протяженности железных дорог в Узбекистане

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201113/15394955/Nazvan-region-lidiruyuschiy-po-protyazhennosti-zheleznykh-dorog-v-Uzbekistane.html

В Государственном комитете по статистике опубликовали данные, согласно которым по состоянию на 1 января 2020 года общая длина железнодорожных путей в республике составила 6 150,2 км.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. По данным Госкомстата, на 1 января 2020 года протяженность железнодорожных путей в Узбекистане составила 6 150,2 км, а длина железных дорог общего пользования достигла 4 735,1 км.

Лидирующую позицию заняла Ташкентская область. В этом регионе проложено 20,6% рельсов от всего суммарного объема. Затем идет Кашкадарьинская область - 17,5%, далее следует Самаркандская (13,4%) и Сурхандарьинская (10,6%) области.

Доля электрифицированных железных дорог в протяженности железнодорожных путей общего пользования зафиксирована на отметке 38,7%, что на 1,1% выше, чем за соответствующий период прошлого года.

 

Теги:
статистика, Железная дорога, Госкомстат, Государственный комитет по статистике, Узбекистан



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