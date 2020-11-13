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Узбекская семья прогуливается по парку во время празднования Дня Независимости в Ташкенте

Перепись населения в Узбекистане: точные даты и порядок

AP Photo
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201113/15395678/Perepis-naseleniya-v-Uzbekistane-tochnye-daty-i-poryadok.html

Первая за годы независимости перепись намечена на 2023 год. Пробные процедуры проведут 1-25 ноября 2021-го в Ходжиабадском районе Андижанской области, Верхне-Чирчикском районе Ташкентской области, Хиве, а также в Яшнабадском районе Ташкента.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Кабмин Узбекистана принял постановление о мерах по подготовке и проведению в 2023 году переписи населения в республике.

Документ опубликован на портале Lex.uz. В нем говорится, что процедура будет проведена в период с 1 по 25 ноября 2023-го в следующем порядке:

  • 1–5 ноября: через Интернет;
  • 6–10 ноября: формирование списка респондентов, зарегистрированных через Сеть, с домашними адресами;
  • 11–22 ноября: подомовой обход на основании переписного листа;
  • 23–25 ноября: выборочное изучение десяти процентов адресов на каждом участке.

С 1 по 25 ноября 2021 года планируется в качестве эксперимента провести пробные процедуры в Ходжиабадском районе Андижанской области, Верхне-Чирчикском районе Ташкентской области, Хиве, а также в Яшнабадском районе Ташкента.

Госкомстат и Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций в 2020-2023 гг. должны провести экспертизу проектных документов и закупку программного обеспечения и материально-технических средств, серверов и других видов офисной техники для территориальных статорганов в 2020-2023 годы, а также обеспечить их каналами высокоскоростной связи.

До 1 апреля 2021-го планируется завершить работу по установлению названий населенных пунктов, улиц, цифровизации домов.

Теги:
постановление, перепись населения, Узбекистан



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