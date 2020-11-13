Стали известны даты вступительных экзаменов в колледжи и техникумы

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования утвердили даты проведения вступительных испытаний для поступления в колледжи и техникумы.
Согласно решению Государственной комиссии, экзамены пройдут с 20 по 30 ноября.
При этом в 178 образовательных учреждениях они состоятся в тестовом формате, а в 176 — в виде письменного испытания.
"В колледжах и техникумах со спортивным уклоном будут проведены профессиональные (творческие) экзамены", — отметили в ведомстве.
Ранее власти республики внесли коррективы в правила проведения вступительных испытаний в вузы.
Содержание тестовых материалов при поступлении в высшие учебные учреждения планируется адаптировать к школьной программе.
Соответствующая работа начнется с 1 января 2021 года.