20:16 13 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.09
  • EUR12321.81
  • USD10378.88
Поиск
Подготовка открытых площадок для сдачи вступительных экзаменов в Бухаре

Стали известны даты вступительных экзаменов в колледжи и техникумы

Пресс-служба хокимията Бухарской области
Общество
Получить короткую ссылку
128 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/01/14889082.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201113/15399543/Stali-izvestny-daty-vstupitelnykh-ekzamenov-v-kolledzhi-i-tekhnikumy.html

В 178 образовательных учреждениях они пройдут в виде тестовых испытаний, а в 176 — в виде письменного экзамена.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования утвердили даты проведения вступительных испытаний для поступления в колледжи и техникумы.

Согласно решению Государственной комиссии, экзамены пройдут с 20 по 30 ноября.

При этом в 178 образовательных учреждениях они состоятся в тестовом формате, а в 176 — в виде письменного испытания.

"В колледжах и техникумах со спортивным уклоном будут проведены профессиональные (творческие) экзамены", — отметили в ведомстве.

Ранее власти республики внесли коррективы в правила проведения вступительных испытаний в вузы.

Содержание тестовых материалов при поступлении в высшие учебные учреждения планируется адаптировать к школьной программе. 

Соответствующая работа начнется с 1 января 2021 года. 

Теги:
Образование, колледж, вступительные экзамены



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как Москва готовится к Новому году - фотолента
Академик Федоров вернулся из арктической экспедиции
"Академик Федоров" вернулся в Петербург из арктической экспедиции — видео
Что можно купить в Узбекистане за один MacBook
Что можно купить в Узбекистане за один новый MacBook

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться