Стали известны даты вступительных экзаменов в колледжи и техникумы

В 178 образовательных учреждениях они пройдут в виде тестовых испытаний, а в 176 — в виде письменного экзамена.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования утвердили даты проведения вступительных испытаний для поступления в колледжи и техникумы.

Согласно решению Государственной комиссии, экзамены пройдут с 20 по 30 ноября.

При этом в 178 образовательных учреждениях они состоятся в тестовом формате, а в 176 — в виде письменного испытания.

"В колледжах и техникумах со спортивным уклоном будут проведены профессиональные (творческие) экзамены", — отметили в ведомстве.

Ранее власти республики внесли коррективы в правила проведения вступительных испытаний в вузы.

Содержание тестовых материалов при поступлении в высшие учебные учреждения планируется адаптировать к школьной программе.

Соответствующая работа начнется с 1 января 2021 года.