Ход конем: где в Узбекистане разводят лошадей

Отмечается, что основная доля коневодства приходится на фермерские хозяйства — 78,3% от общего количества животных, далее следует дехканское хозяйство — 17,8% , и всего 3,9% зафиксировано на сельскохозяйственных предприятиях.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. По состоянию на 1 октября текущего года поголовье лошадей в республике достигло свыше 244 тысяч. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, их численность увеличилось на девять тысяч, сообщают в Государственном комитете по статистике.

Больше всего лошадей разводят под Ташкентом (20,9%). Второе место занимает Кашкадарьинский регион (13,2%), а затем на равных позициях идут Джизакская (10,9%) и Самаркандская области (10,9%).

Отмечается, что основная доля коневодства приходится на фермерские хозяйства — 78,3% от общего количества животных, далее следует дехканское хозяйство — 17,8% , и всего 3,9% зафиксировано на сельскохозяйственных предприятиях.

Напомним: в марте прошлого года в Узбекистане утвердили порядок выдачи "паспорта лошади". Документ выдается по желанию владельца, однако без него невозможно участие племенных и спортивных лошадей в аукционах, выставках, национальных и классических конноспортивных играх, спортивных соревнованиях, а также их использование в качестве служебного средства передвижения.