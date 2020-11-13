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Ход конем: где в Узбекистане разводят лошадей

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevskiy
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201113/15400065/Khod-konem-gde-v-Uzbekistane-razvodyat-loshadey.html

Отмечается, что основная доля коневодства приходится на фермерские хозяйства — 78,3% от общего количества животных, далее следует дехканское хозяйство  — 17,8% , и всего 3,9% зафиксировано на сельскохозяйственных предприятиях. 

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. По состоянию на 1 октября текущего года поголовье лошадей в республике достигло свыше 244 тысяч. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, их численность увеличилось на девять тысяч, сообщают в Государственном комитете по статистике.

Больше всего лошадей разводят под Ташкентом (20,9%). Второе место занимает Кашкадарьинский регион (13,2%), а затем на равных позициях идут Джизакская (10,9%) и Самаркандская области (10,9%).
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Пресс-служба президента РУз
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Отмечается, что основная доля коневодства приходится на фермерские хозяйства — 78,3% от общего количества животных, далее следует дехканское хозяйство  — 17,8% , и всего 3,9% зафиксировано на сельскохозяйственных предприятиях. 

Напомним: в марте прошлого года в Узбекистане утвердили порядок выдачи "паспорта лошади". Документ выдается по желанию владельца, однако без него невозможно участие племенных и спортивных лошадей в аукционах, выставках, национальных и классических конноспортивных играх, спортивных соревнованиях, а также их использование в качестве служебного средства передвижения.

Теги:
статистика, лошади, Государственный комитет по статистике, Госкомстат



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