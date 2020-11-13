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В администрации прокомментировали скандальную аудиозапись областного хокима

Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201113/15400527/V-administratsii-prokommentirovali-skandalnuyu-audiozapis-oblastnogo-khokima.html

В пресс-службе хокимията подтвердили, что голос на записи действительно принадлежит главе Андижанской области Шухрату Абдурахманову.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. На днях в сети Интернет распространилась аудиозапись, на которой хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов раскритиковал журналистов и блогеров. Кроме того рассказал, как посадил на 15 суток гражданина, пришедшего к нему на прием. По данному факту в областной администрации предоставили официальный комментарий.

В пресс-службе госорганизации подтвердили, что голос на записи действительно принадлежит хокиму Андижанской области Шухрату Абдурахманову, однако она сделана два года назад.

"Было проведено более 20 открытых диалогов, брифингов, пресс-туров и пресс-конференций со СМИ при личном участии хокима. Кроме того, областная администрация наладила регулярное сотрудничество со всеми СМИ, работающими в стране, в освещении социально-экономических и политических новостей Андижанской области", – заявили в областном хокимияте.

В связи с чем в администрации также отметили, что речь хокима была адресована не всем представителям СМИ, а только некоторым журналистам. 

Теги:
Аудио, Хокимият, Андижанская область



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