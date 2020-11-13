Почему для узбекистанцев до сих пор закрыты границы с некоторыми странами

Туркменская сторона сообщила, что введенные ограничения необходимо оставить без изменений из-за эпидемиологической ситуации, а таджикская сторона на данный рассматривает этот вопрос.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Заместитель руководителя Управления пограничных войск СГБ Абдулхамид Абдурахманов рассказал в ходе брифинга, почему невозможно проходить границу Узбекистана, хотя спецкомиссия разрешила пересечение с 1 октября.

"Учитывая, что пересечение государственной границы осуществляется с разрешения не одной, а двух сторон, МИД провел ряд мероприятий в этом направлении с соседними государствами. В сотрудничестве с Министерством иностранных дел, а также по согласованию с пограничными войсками соседних государств мы достигли определенных результатов в вопросе пропуска граждан через государственную границу", - заявил он.

По его словам, туркменская сторона сообщила, что введенные ограничения необходимо оставить без изменений из-за эпидемиологической ситуации. Таджикская сторона на данный рассматривает этот вопрос.

Согласно соответствующему постановлению республиканской специальной комиссии, разрешено осуществление регулярных рейсов на железнодорожном и воздушном транспорте по согласованию с иностранными государствами.

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Напомним, с 1 сентября этого года восстановлены пункты пропуска на границе с Кыргызской Республикой, с 16 октября – с Исламской Республикой Афганистан, с 23 октября – с Республикой Казахстан, где передвижение разрешили отдельным категориям граждан.