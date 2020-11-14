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Пассажир московского метро на станции

Почему в новом вагоне метро Ташкента протекла крыша? Ответ пресс-службы

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201114/15401960/Pochemu-v-novom-vagone-metro-Tashkenta-protekla-krysha-Otvet-press-sluzhby.html

Ранее в социальных сетях появился видеоролик с протекающей крышей в новом вагоне столичного метро.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. В Ташкентском метрополитене прокомментировали видео с протекающей в новом вагоне крышей. Ролик распространяется в соцсетях.

По данным пресс-службы, причиной протечки стало "засорение дренажного отверстия водоотвода в системе обеспечения климат-контроля салона". 

Вода на видео не дождевая, подчеркивается в публикации. Это конденсат системы кондиционирования.

Проблема уже устранена, отметили в пресс-службе.

Ранее в Ташкентском метрополитене рассказали, когда планируется полностью отказаться от жетонов. Их использование будет продолжено до 31 декабря 2020 года включительно.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, Ташкентский метрополитен, Тошкент метрополитени, метро



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