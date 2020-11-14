Почему в новом вагоне метро Ташкента протекла крыша? Ответ пресс-службы

Ранее в социальных сетях появился видеоролик с протекающей крышей в новом вагоне столичного метро.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. В Ташкентском метрополитене прокомментировали видео с протекающей в новом вагоне крышей. Ролик распространяется в соцсетях.

По данным пресс-службы, причиной протечки стало "засорение дренажного отверстия водоотвода в системе обеспечения климат-контроля салона".

Вода на видео не дождевая, подчеркивается в публикации. Это конденсат системы кондиционирования.

Проблема уже устранена, отметили в пресс-службе.

Ранее в Ташкентском метрополитене рассказали, когда планируется полностью отказаться от жетонов. Их использование будет продолжено до 31 декабря 2020 года включительно.