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Молитва, архивное фото

Новая мечеть открылась в Каракалпакстане — фото

© sputnik Стас Этвеш
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201114/15403804/Novaya-mechet-otkrylas-v-Karakalpakstane--foto.html

Молитвенное сооружение находится в аульском собрании граждан "Дустлик" Муйнакского района. Оно вмещает сто человек.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. В Муйнакском районе Каракалпакстана открылась новая мечеть — "Хаким Ата", сообщили в Управлении мусульман Узбекистана. 

Минюст автономной республики 10 ноября зарегистрировал молитвенное сооружение и вручил свидетельство его сотрудникам.

Мечеть Хаким Ата в Муйнакском районе Каракалпакстана
Управление мусульман Узбекистана
Мечеть "Хаким Ата" в Муйнакском районе Каракалпакстана

Мечеть находится в аульском собрании граждан "Дустлик", вмещает сто человек. Название она получила в честь Сулеймана Бакыргани (Хаким Ата, Кул Сулейман) — выдающегося ученика Ходжи Ахмеда Ясави, четвертого наместника суфийского тариката Ясавия. Он писал стихи на общетюркском письменном языке. 

На сегодня в Каракалпакстане действует 51 мечеть, а по всему Узбекистану — 2 078.

Теги:
мусульмане, Управление мусульман Узбекистан, ислам, мечеть, Каракалпакстан, Узбекистан



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