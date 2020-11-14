Новая мечеть открылась в Каракалпакстане — фото

Молитвенное сооружение находится в аульском собрании граждан "Дустлик" Муйнакского района. Оно вмещает сто человек.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. В Муйнакском районе Каракалпакстана открылась новая мечеть — "Хаким Ата", сообщили в Управлении мусульман Узбекистана.

Минюст автономной республики 10 ноября зарегистрировал молитвенное сооружение и вручил свидетельство его сотрудникам.

Управление мусульман Узбекистана Мечеть "Хаким Ата" в Муйнакском районе Каракалпакстана

Мечеть находится в аульском собрании граждан "Дустлик", вмещает сто человек. Название она получила в честь Сулеймана Бакыргани (Хаким Ата, Кул Сулейман) — выдающегося ученика Ходжи Ахмеда Ясави, четвертого наместника суфийского тариката Ясавия. Он писал стихи на общетюркском письменном языке.

На сегодня в Каракалпакстане действует 51 мечеть, а по всему Узбекистану — 2 078.