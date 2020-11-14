Коронавирус в Узбекистане: главное на 14 ноября

Сколько новых случаев заражения COVID-19 выявлено в стране и может ли эпидемиологическая ситуация ухудшиться — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика

Министерство здравоохранения к этому часу сообщило о выявлении 84 случаев заражения коронавирусной инфекцией: один в Каракалпакстане, пять в Андижанской области, семь в Джизакской, пять — в Кашкадарьинской, шесть в Навоийской, столько же в Наманганской, два в Сурхандарьинской, десять в Ферганской, пять в Хорезмской, 21 — в Ташкентской области, 16 — в Ташкенте. Общее число достигло 69 914.

Победили болезнь в общей сложности 67 092 человека. Показатель выздоровления составляет 96 процентов.

Жертвами COVID-19 стали еще двое зараженных, общее число умерших — 596.

Студенты под защитой

Вузы Узбекистана вернутся к занятиям в традиционном формате с 16 ноября. Чтобы держать ситуацию под контролем, в каждом из них будет организован оперштаб санэпидблагополучия, рассказали в Министерстве высшего и среднего специального образования.

Аудитории и кабинеты перед началом учебного процесса будут продезинфицированы. Расписание занятий составят на основе дифференцированных часов.

"Обманчивая стабильность"

Член оперштаба по борьбе с коронавирусом Нурмат Отабеков на пресс-конференции в субботу ответил на вопрос о том, может ли осложниться ситуация с COVID-19 в республике.

"Конечно, скорее всего, нет. Как специалист я охарактеризовал бы нынешнюю ситуацию как "обманчивая стабильность", "обманчивое спокойствие". Поэтому нам нужно быть бдительными. Если мы неравнодушны к своему здоровью, если мы обращаемся к медперсоналу сразу после того, как почувствуем какие-либо клинические признаки заболевания, если мы не пытаемся лечиться самостоятельно, если мы соблюдаем правила домашнего лечения и карантина, то мы можем сохранить ситуацию стабильной", — сказал Отабеков.

Может ли промывание носа соленой водой спасти от инфекции?

На этот вопрос также ответил Нурмат Отабеков.

По его словам, эффективность данной процедуры в отношении COVID-19 научно не доказана. При этом частое промывание носа соленой водой может ухудшить обоняние и даже спровоцировать воспаление слизистой, предупредил эксперт.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

Всемирная организация здравоохранения продолжает фиксировать актирекорды по числу зараженных коронавирусом. По последним данным, всего выявлено 52 852 674 инфицированных (плюс 663 863 за сутки). Скончались в общей сложности 1 295 328 человек.