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Коронавирус в Узбекистане: главное на 15 ноября

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (959)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201115/15408162/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-15-noyabrya.html

Одолели вирус в общей сложности 67 315 человек. Таким образом показатель выздоровления составляет 96 процентов. Продолжают лечение в инфекционных клиниках республики 2 189 жителей.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика заболеваний по стране

В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией: к настоящему моменту общее число заболевших превысило показатель в 70 тысяч и составило 70 102. 

Одолели вирус в общей сложности 67 315 человек. Таким образом показатель выздоровления составляет 96 процентов. Продолжают лечение в инфекционных клиниках республики 2 189 жителей.

Жертвами COVID-19 стали еще двое, общее число умерших — 598.

"Не время расслабляться": член штаба об обманчивой стабильности

Член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабмине Нурмат Отабеков в рамках брифинга АИМК охарактеризовал нынешнюю ситуацию как "обманчивую стабильность, обманчивое спокойствие" и призвал граждан к бдительности. 

По словам специалиста, осень-зима - период сезонных вспышек вирусных, респираторных заболеваний, именно поэтому всем гражданам необходимо повысить свою ответственность.

Пандемия активизировала мошенников - ГТК

В Государственном таможенном комитете рассказали, что число случаев правонарушений, связанных с незаконным оборотом лекарственных препаратов возросло в период распространения COVID-19.

На днях в столице были задержаны трое человек в момент незаконной продажи более 10 тысяч единиц медицинских препаратов. Озвученная цена товара значительно превышала рыночную.

Распространение COVID-19 в мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего на планете выявлено более 53,5 млн случаев заболевания COVID-19, при этом умерли свыше 1,3 млн пациентов, а одолели вирус - более 34,5 млн жителей.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (959)
Теги:
здравоохранение, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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