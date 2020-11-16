Международный бизнес-центр появится на малой родине Алишера Усманова

На территории центра появятся конгресс-хол, бизнес-школа, гостиница, экопарк и спортивно-оздоровительный комплекс.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Реализация перспективного проекта намечена в рамках национальной программы "Обод кишлок". Основатель USM Holdings, известный предприниматель и меценат Алишер Усманов один из постоянных благотворителей, который в 2019 году выделил средства в том числе и на развитие инфраструктуры.

Объект будет расположен на площади в 6 гектаров.

Telegram / Азизбек Абдувалиев Макет международного бизнес-центра в Намангане

"Строительство международного бизнес-центра начнется весной. Здесь в будущем планируется проведение международных симпозиумов, бизнес-форумов. Благодаря этому ускорится приток инвестиций в Наманган, будут созданы широкие возможности для бизнес-туризма. Этот центр станет своеобразным брендом Намангана", — заявил хоким Наманганской области Шавкат Абдураззаков.

На территории центра появятся конгресс-хол, бизнес-школа, гостиница, экопарк и спортивно-оздоровительный комплекс. Территорию облагородят искусственными озерами и фонтанами. Здесь также предусмотрены автостоянки.

Алишер Усманов, тесно связанный семейными узами с Наманганской областью, постоянно оказывает финансовую поддержку своей малой родине. В частности, значительные средства направлены на реализацию проектов программы "Обод кишлок". В прошлом году бизнесмен выделил на развитие инфраструктуры региона $50 миллионов.

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Ранее фонд Усманова "Искусство, наука и спорт" поддержал развитие и продвижение русского языка в Узбекистане.