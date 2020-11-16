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Хаёт Инагамов утверждён в должности хокима Янгихаётского района

Назначен хоким нового района столицы

Пресс-служба хокимията Ташкента
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (403)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201116/15414812/Naznachen-khokim-novogo-rayona-stolitsy.html

На должности прокурора Янгихаётского района утвержден Азимов Азамат Авазович, а Раимов Мурат Тахирович возглавит Управление координации деятельности органов внутренних дел Янгихаётского района.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Новый столичный район начали укомплектовывать руководящими кадрами. На внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Янгихаётского района утвержден глава администрации, прокурор и начальник Управления координации деятельности ОВД. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

На пост главы района депутаты одобрили кандидатуру Хаёта Илясовича Инагамова.

Для справки: Хаёт Инагамов родился в 1986 году в Ташкенте. В 2008-м окончил Ташкентский автодорожный институт. До настоящего времени работал заместителем хокима Ташкента – возглавлял Управление по эксплуатации каналов и благоустройству прилегающих к ним территорий столицы.

На должности прокурора Янгихаётского района утвержден Азимов Азамат Авазович, а Раимов Мурат Тахирович возглавит Управление координации деятельности органов внутренних дел Янгихаётского района.

Город Ташкент
© Flickr / Stanislav Magay
В Ташкенте появится новый район "Янги хаёт"

Новый хокимият был создан четыре дня назад по поручению главы государства, который в мае, в ходе визита в Сергелийский район, предложил образовать новый микрорайон с непосредственным подчинением хокимияту Ташкента.

Янгихаётский район с площадью в 4419,6 га образован за счет 1 864,2 гектара от территории Сергелийского района, 267 гектаров от Бектемирского, почти 492 – Зангиатинского, около 129 – Куйичирчикского, 264 – Янгиюльского и 1 403 гектара от Уртачирчикского районов.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (403)
Теги:
назначение, Хокимият Ташкента, хокимият, хоким



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