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Зироат Мирзиёева поздравила детей Узбекистана с праздником

Фонд супруги президента займется образованием детей с нарушением слуха

Фонд Zamin
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201116/15415385/Fond-suprugi-prezidenta-zaymetsya-obrazovaniem-detey-s-narusheniem-slukha.html

В рамках проекта Zamin Education в одной из спецшкол, где обучаются дети в нарушением слуха, установлена FM-система – ассистивное оборудование, которое помогает усиливать качество восприятия материла. Ученикам предоставлены слуховые аппараты.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Международный Фонд Zamin в рамках программы "Развитие образования для детей с нарушением слуха" запустил проект Zamin Education, сообщили в пресс-службе Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабмине страны.

Совместная инициатива предполагает поддержку учеников с нарушением слуха в развитии профнавыков и социализации в обществе, подготовку к поступлению в вузы. Вместе с тем будет разработана новая методология обучения, преподаватели спецшкол-интернатов займутся повышением квалификации в области IT.

Проект реализуется совместно со специализированной IT-школой им. Мухаммада аль-Хорезми, где открыт первый образовательно-ресурсный центр Zamin Education. В классе установлена FM-система – ассистивное оборудование, которое помогает усиливать качество восприятия материла. Также каждому ученику предоставлены индивидуальные слуховые аппараты.

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Председатель попечительского совета фонда Zamin Зироат Мирзиёева посетила этот класс, чтобы ознакомиться с учебным процессом и побеседовать со старшеклассниками специализированных школ-интернатов №102 и 106. 

По итогам успешных результатов пилотного образовательно-ресурсного центра планируется открытие классов Zamin Education во всех 14 регионах страны.

Теги:
Узбекистан, Образование, дети



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