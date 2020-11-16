Учителям лучших школ предоставят путевки в санаторий

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. С начала следующего года Государственная инспекция по надзору за качеством образования и Министерство народного образования будут составлять рейтинг общеобразовательных учреждений в разрезе районов (городов), а также Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.

В МНО пояснили, как будут поощряться руководители и педагогический состав лучших учебных учреждений.

Директора общеобразовательных учреждений, занявших первое место в рейтинге, получат единовременную премию в 10-кратном размере минимальной оплаты труда за счет средств местных бюджетов.

Заведующим и методистам отделов народного образования, директорам общеобразовательных учреждений, а также двум учителям общеобразовательных учреждений, занявших одно из первых пяти мест в рейтинге за счет Федерации профсоюзов Узбекистана будут выделены бесплатные путевки в санатории для отдыха.