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Учителям лучших школ предоставят путевки в санаторий

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201116/15416086/Uchitelyam-luchshikh-shkol-predostavyat-putevki-v-sanatoriy.html

Директора общеобразовательных учреждений, занявших первое место в рейтинге, получат единовременную премию в 10-кратном размере минимальной оплаты труда.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. С начала следующего года Государственная инспекция по надзору за качеством образования и Министерство народного образования будут составлять рейтинг общеобразовательных учреждений в разрезе районов (городов), а также Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.

В МНО пояснили, как будут поощряться руководители и педагогический состав лучших учебных учреждений.

Директора общеобразовательных учреждений, занявших первое место в рейтинге, получат единовременную премию в 10-кратном размере минимальной оплаты труда за счет средств местных бюджетов.

Заведующим и методистам отделов народного образования, директорам общеобразовательных учреждений, а также двум учителям общеобразовательных учреждений, занявших одно из первых пяти мест в рейтинге за счет Федерации профсоюзов Узбекистана будут выделены бесплатные путевки в санатории для отдыха.

Теги:
Узбекистан, школы, Образование



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