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Женские руки с гаджетами

В Узбекистане стартует неделя женского предпринимательства

© Foto : pixabay / FirmBee
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201116/15416561/V-Uzbekistane-startuet-nedelya-zhenskogo-predprinimatelstva.html

В мероприятиях примут участие не только опытные представительницы женского бизнеса, но и молодые девушки, которые только начинают предпринимательскую деятельность. 

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Ассоциация деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аёл" запустила крупную просветительскую акцию, приуроченную к 21 ноября - Всемирному дню женского предпринимательства, пишет УзА.

"Неделя женского предпринимательства, проходящая в республике несомненно, предоставит новые возможности для женщин, желающих реализовать свои предпринимательские идеи", - говорится в сообщении.

В этом году традиционная неделя охватит увлекательные онлайн и традиционные мероприятия в различных регионах страны, в которых примут участие не только опытные представительницы женского бизнеса, но и молодые девушки, которые только начинают предпринимательскую деятельность. 

Основной темой недели в этом году является "Поддержка женского предпринимательства в условиях ограничительных мер и экономической ситуации в мире".

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Основная цель проекта - объединение всех женщин, работающих в этой сфере, на единой площадке в целях популяризации передового опыта, идей, знаний и инициатив для того, чтобы женщины начинали и развивали свой бизнес. В числе целей этой недели также анализ имеющихся проблем женского предпринимательства, мешающих выходу на региональный и международный рынки, привлечение иностранных инвестиций с развитием инноваций, дальнейшее совершенствование бизнес-среды, повышение качества обслуживания женщин-предпринимателей.

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