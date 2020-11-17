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Находящимся в КНР узбекистанцам объяснили, как вернуться на родину

© AP Photo / Mark Schiefelbein
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201117/15417795/Nakhodyaschimsya-v-KNR-uzbekistantsam-obyasnili-kak-vernutsya-na-rodinu.html

В посольстве Узбекистана в Китае прошла очередная видеоконференция с соотечественниками.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Находящиеся в Китае узбекистанцы могут возвращаться на родину транзитом через Сеул при соблюдении всех ограничительных мер, связанных с COVID-19. Об этом сообщает ИА "Дунё" по итогам видеоконференции с соотечественниками, организованной посольством РУз в КНР.

Такая возможность появилась по итогам консультаций узбекский дипломатов и представителей Uzbekistan Airways в Пекине и Сеуле.

Рейсы из столицы Южной Кореи в Ташкент выполняются каждую пятницу, отмечается в публикации.

По данным UzAirways, всем иностранцам, вылетающим в Южную Корею, нужно за 48 часов сдать тест на COVID-19. Справка об отрицательном результате должна быть на английском или корейском языке, либо иметь заверенный перевод. Этот документ необходимо предъявить в аэропорту вылета перед регистрацией и по прилете в аэропорту республики при прохождении иммиграционного и карантинного контроля. Также каждый пассажир должен установить это приложение.

Теги:
Узбекистанцы, Южная Корея, Сеул, Узбекистан, Китай



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