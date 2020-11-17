Находящимся в КНР узбекистанцам объяснили, как вернуться на родину

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Находящиеся в Китае узбекистанцы могут возвращаться на родину транзитом через Сеул при соблюдении всех ограничительных мер, связанных с COVID-19. Об этом сообщает ИА "Дунё" по итогам видеоконференции с соотечественниками, организованной посольством РУз в КНР.

Такая возможность появилась по итогам консультаций узбекский дипломатов и представителей Uzbekistan Airways в Пекине и Сеуле.

Рейсы из столицы Южной Кореи в Ташкент выполняются каждую пятницу, отмечается в публикации.

По данным UzAirways, всем иностранцам, вылетающим в Южную Корею, нужно за 48 часов сдать тест на COVID-19. Справка об отрицательном результате должна быть на английском или корейском языке, либо иметь заверенный перевод. Этот документ необходимо предъявить в аэропорту вылета перед регистрацией и по прилете в аэропорту республики при прохождении иммиграционного и карантинного контроля. Также каждый пассажир должен установить это приложение.