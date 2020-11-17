16:16 17 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск
Аренда велосипедов в Узбекистане

Хоким Кашкадарьи призвал чиновников раз в неделю ездить на велосипедах

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
63 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201117/15421509/Khokim-Kashkadari-prizval-chinovnikov-raz-v-nedelyu-ezdit-na-velosipedakh.html

Каждой административной единице в Кашкадарьинской области выделят по 200 - 400 млн сумов на строительство велосипедных дорожек.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Глава Кашкадарьинской области Зойир Мирзоев пообещал соорудить в каждом городе и районе велосипедные дорожки, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Азиз Абдухакимов лично протестировал велодорожки Ташкента - фото >>

На эти цели каждой территории выделят от 200 до 400 млн сумов. 

"Главное - мы начнем учить людей здоровому образу жизни, особенно чиновников. По субботам все руководители должны будут ездить на велосипедах", - отметил Мирзоев в своем выступлении.

Ранее в Самаркандской области сотрудники и руководители бюджетных организаций, включая хокимов области, отказались на время от автомобилей в рамках акции "10 дней без автомобиля", которая проходит с 11 по 21 ноября.

Теги:
велосипед, Кашкадарьинская область, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Песок и северное сияние: лучшие пейзажи со всего мира - фотолента
Протесты в Беларуси: вспоминаем все 100 дней за 100 секунд
Порядок получения госуслуг при рождении младенца
Сервис с пеленок: как зарегистрировать новорожденного — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться