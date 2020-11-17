Хоким Кашкадарьи призвал чиновников раз в неделю ездить на велосипедах

Каждой административной единице в Кашкадарьинской области выделят по 200 - 400 млн сумов на строительство велосипедных дорожек.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Глава Кашкадарьинской области Зойир Мирзоев пообещал соорудить в каждом городе и районе велосипедные дорожки, сообщили в пресс-службе местной администрации.

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На эти цели каждой территории выделят от 200 до 400 млн сумов.

"Главное - мы начнем учить людей здоровому образу жизни, особенно чиновников. По субботам все руководители должны будут ездить на велосипедах", - отметил Мирзоев в своем выступлении.

Ранее в Самаркандской области сотрудники и руководители бюджетных организаций, включая хокимов области, отказались на время от автомобилей в рамках акции "10 дней без автомобиля", которая проходит с 11 по 21 ноября.