Коронавирус в Узбекистане: главное на 17 ноября

Какая вакцина от короанавируса нужна Узбекистану, сможет ли она вообще помочь остановить пандемию и когда планируют вакцинировать население страны — ответы на эти вопросы ищите в материале.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Согласно последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 70 509 инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 176 пациентов с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 67 734.

Это 96% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 599.

Власти планируют к июню 2021 года привить до 60% населения

Об этом заявил первый замглавы Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Ботиржон Курбанов.

По его словам, в Узбекистане сейчас проводятся несколько мероприятий по организации вакцинации от коронавируса.

"Сейчас по всему миру мы ожидаем, кто в первую очередь зарегистрирует, во вторую очередь, кто начнет продавать свою вакцину", — отметил Курбанов.

Он добавил, что переговоры ведутся в том числе с частными структурами по закупке вакцин.

Какая вакцина от короанавируса нужна Узбекистану — мнение инфекциониста

Врач-инфекционист Искандар Шамаков уверен, что полностью уповать на вакцину не стоит, так как у COVID-19 очень сильно разнятся штаммы в зависимости от региона.

"Я не питаю иллюзий по поводу вакцины от коронавируса. Дело в том, что штаммы от региона к региону сильно отличаются, поэтому, к примеру, какая-нибудь европейская или американская вакцина может совсем не подойти для нашего региона Центральной Азии. В этих условиях Узбекистану стоит разрабатывать свой препарат", — заявил инфекционист.

По его словам, возможно, подойдет какая-то из вакцин, которая будет ближе к республике географически. К примеру, китайская.

"Но еще раз говорю: пока у меня нет особых надежд на вакцинацию. Однако время покажет", — подчеркнул Шамаков.

В Узбекистане внедряется новая система медико-санитарной помощи

Президент подписал указ "О мерах по внедрению принципиально новых механизмов в деятельность учреждений первичной медико-санитарной помощи и дальнейшему повышению эффективности проводимых в системе здравоохранения реформ".

Из главного:

население страны разделят на группы, согласно уровню риска: базовая группа, с низким, средним или высоким уровнем риска;

медобслуживание будет осуществляться по принципу семейной поликлиники;

внедряется рейтинговая оценка работы медиков;

созданы стимулы для медработников в сельских районах.

Подробнее читайте в материале.

Каким мылом следует пользоваться для профилактики COVID?

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский считает, что покупать стоит самое простое детское мыло.

Все остальные мыла с якобы специальными свойствами продаются с целью выручить побольше денег, добавил специалист.

"На мыле совсем не обязательно должно быть написано "Антибактериальное". Более того – антибактериальное мыло может вызывать нездоровый эффект, потому что будет сушить кожу или уничтожать не то, что надо", — отметил Аграновский.

Выбирая между жидким и твердом мылом, остановиться стоит на последнем, поскольку оно оно смывает вирусы и бактерии лучше.

Что касается температуры воды, то она должна быть просто комфортной. Никакой зависимости между более горячей струей и быстрым уничтожением вируса нет, заключил эксперт.

В Ташкентской областной больнице пять инфекционистов будут наказаны

В отношении медиков завершено предварительное расследование.

Им предъявлены обвинения по статьям "Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей", "Хищение путем присвоения или растраты", "Должностная халатность", "Должностной подлог", "Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование" УК РУз.

Все материалы направлены в суд для вынесения приговора.

Сможет ли вакцина остановить коронавирус?

В ВОЗ, на этот раз, сделали не столь оптимистичный прогноз.

Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что сначала доступ к вакцине будет ограничен, поэтому приоритет в ее получении будет у медиков, пенсионеров и лиц, имеющих хронические заболевания.

Это снизит смертность и позволит справиться системе здравоохранения, однако вирусу есть куда двигаться.

Гебрейесус призвал и после начала вакцинации продолжать наблюдение, тестирование, изоляцию зараженных и их лечение, отслеживание контактов и карантин.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 55,1 миллиона, скончались 1,33 миллиона человек, выздоровели — 35,4 миллиона.