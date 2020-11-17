Пенсионер в Намангане женился на возлюбленной спустя 55 лет

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По словам самого мужчины, все эти годы они не могли зарегистрировать брак из-за нехватки времени. Читайте подробности!
ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. В Намангане 80-летний пенсионер зарегистрировал свой брак спустя 55 лет, сообщают местные СМИ.
"Махмуджон Мирзабоев зарегистрировал свой брак со своей 77-летней Райхоной Усмановой", - говорится в информации.
Брак пары зарегистрировали в ЗАГСе №2.
По словам самого мужчины, все эти годы они не могли зарегистрировать брак из-за нехватки времени.