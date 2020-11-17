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Свадебные кольца

Пенсионер в Намангане женился на возлюбленной спустя 55 лет

© Sputnik / AlexTikhomirov
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201117/15422852/Pensioner-v-Namangane-zhenilsya-na-vozlyublennoy-spustya-55-let.html

По словам самого мужчины, все эти годы они не могли зарегистрировать брак из-за нехватки времени. Читайте подробности!

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. В Намангане 80-летний пенсионер зарегистрировал свой брак спустя 55 лет, сообщают местные СМИ.

"Махмуджон Мирзабоев зарегистрировал свой брак со своей 77-летней Райхоной Усмановой", - говорится в информации.

Брак пары зарегистрировали в ЗАГСе №2.

По словам самого мужчины, все эти годы они не могли зарегистрировать брак из-за нехватки времени. 

Теги:
любовь, пенсионер, Наманган, Узбекистан, Узбекистан, жена, муж, брак, свадьба



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