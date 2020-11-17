УМЭД намерен обмениваться студентами и педагогами с российским вузом

По итогам встречи наметили конкретные даты онлайн-дискуссий с участием преподавателей и исследователей на тему совершенствования дистанционного образования с учетом профиля специализированных направлений университетов.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Университет мировой экономики и дипломатии и Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) договорились о взаимовыгодном сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте вуза Узбекистана.

Ректоры УрГЭУ и УМЭД, а также другие участники дискуссии обменялись предложениями и мнениями о перспективных проектах взаимодействия. Говорили, в частности, об обмене преподавателями, исследователями, студентами. Обсудили предстоящее участие студентов УМЭД в Евразийском молодежном форуме, активизацию сотрудничества кафедр и научных центров сторон.

Договорились в ближайшее время провести совместные тематические научно-практические конференции, посвященные обсуждению последствий пандемии на мировую экономику на региональном уровне.

По итогам встречи наметили конкретные даты онлайн-дискуссий с участием преподавателей и исследователей на тему совершенствования дистанционного образования с учетом профиля специализированных направлений университетов.

Для справки: ФГБОУ ВО "Уральский государственный экономический университет" является одним из ведущих экономических вузов России. Это базовый, многопрофильный экономический вуз Уральского региона, осуществляющий подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере государственного и муниципального управления, менеджмента, экономики, управления персоналом, юриспруденции и другим направлениям. В вузе обучаются 15 тысяч студентов из 56 стран.

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В начале октября президент подписал постановление о создании филиала российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена" в Ташкенте.

Одним из основных направлений деятельности учебного учреждения является подготовка высококвалифицированных педагогических кадров по направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры в соответствии с международными образовательными стандартами.