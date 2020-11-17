В Госкомэкологии второй раз за год сменился председатель

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Накануне глава государства подписал указ, которым утвердил назначение нового председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. Пост занял Алишер Иркинович Максудов, сообщает Telagram-канал ведомства.

Сообщается, что до настоящего времени Максудов возглавлял правление АО "Узпахтасаноат".

Пресс-служба Госкомэкологии Узбекистана Алишер Максудов

Между тем прежний глава Комитета - экс-хоким города Намангана Шавкат Абдураззаков был назначен всего восемь месяцев назад - в марте 2020 года. О том, какую должность займет Абдураззаков теперь - не сообщается.