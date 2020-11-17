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Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

В Госкомэкологии второй раз за год сменился председатель

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201117/15423309/V-Goskomekologii-vtoroy-raz-za-god-smenilsya-predsedatel.html

Сообщается, что вновь назначенный руководитель Госкомэкологии ранее он возглавлял правление АО "Узпахтасаноат".

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Накануне глава государства подписал указ, которым утвердил назначение нового председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. Пост занял Алишер Иркинович Максудов, сообщает Telagram-канал ведомства.

Сообщается, что до настоящего времени Максудов возглавлял правление АО "Узпахтасаноат".
Алишер Максудов
Пресс-служба Госкомэкологии Узбекистана
Алишер Максудов

Между тем прежний глава Комитета - экс-хоким города Намангана Шавкат Абдураззаков был назначен всего восемь месяцев назад - в марте 2020 года. О том, какую должность займет Абдураззаков теперь - не сообщается.

Теги:
экология, назначение, председательство, Госкомэкологии



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