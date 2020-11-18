Между Узбекистаном и Таджикистаном открылся новый пограничный переход

На данный момент, между республиками существуют 20 пунктов пропуска на границе, из них 16 расположены в Согдийской области.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. На границе Узбекистана и Таджикистана открылся новый пограничный переход.

КПП дали название "Санджидзор" по одноименному населенному пункту, расположенному неподалеку. В переводе этот топоним означает "места, изобилующие джигдой".

КПП торжественно открыли глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзод и министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзод. Пресс-служба администрации Согда

КПП торжественно открыли глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзод и министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзод. Пресс-служба администрации Согда

КПП торжественно открыли глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзод и министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзод Пресс-служба администрации Согда

КПП торжественно открыли глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзод и министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзод. Пресс-служба администрации Согда 1 / 4 Пресс-служба администрации Согда КПП торжественно открыли глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзод и министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзод.

Строительство нового контрольно-пропускного пункта началось три года назад за счет бюджета Согдийской области.

Здесь есть вся необходимая инфраструктура: казармы, учебные помещения, столовые, склады боеприпасов и оружия.

Отметим, что сейчас между двумя республиками существуют 20 пунктов пропуска на границе, из них 16 находятся в Согдийской области.