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КПП Патар в Канибадаме, архивное фото

Между Узбекистаном и Таджикистаном открылся новый пограничный переход

© Sputnik / Амир Исаев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201118/15425292/Mezhdu-Uzbekistanom-i-Tadzhikistanom-otkrylsya-novyy-pogranichnyy-perekhod.html

На данный момент, между республиками существуют 20 пунктов пропуска на границе, из них 16 расположены в Согдийской области.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. На границе Узбекистана и Таджикистана открылся новый пограничный переход. 

КПП дали название "Санджидзор" по одноименному населенному пункту, расположенному неподалеку. В переводе этот топоним означает "места, изобилующие джигдой".

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Пресс-служба администрации Согда
КПП торжественно открыли глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзод и министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзод. 

Строительство нового контрольно-пропускного пункта началось три года назад за счет бюджета Согдийской области.

Здесь есть вся необходимая инфраструктура: казармы, учебные помещения, столовые, склады боеприпасов и оружия. 

Отметим, что сейчас между двумя республиками существуют 20 пунктов пропуска на границе, из них 16 находятся в Согдийской области.

Теги:
КПП, пограничные зоны, Узбекистан, Таджикистан



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