В Ташкенте появится коворкинг-центр для блогеров и журналистов

В коворкинг-центре будут созданы все условия для работы представителей СМИ: компьютеры и постоянно действующий Интернет.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В ближайшее время в Ташкенте откроется коворкинг-центр для журналистов и блогеров. В нем будут созданы все условия для полноценной работы представителей масс-медиа. Об этом заявил хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на встрече со студентами и начинающими предпринимателями в рамках фестиваля "Ташкент любит молодежь".

"В следующем году мы хотим создать специальное свободное рабочее место не только для молодежи, но и для блогеров и журналистов. В коворкинг-центре будут созданы все условия для работы представителей СМИ: компьютеры и постоянно действующий Интернет", — сказал глава столичной администрации.

В феврале прошлого года в Ташкентском архитектурно-строительном институте открылся первый коворкинг-центр для студентов.

Он предназначен для тех, кто хочет заниматься проектной деятельностью или общественной работой.

Центр оборудовали трансформирующейся мебелью, презентационным оборудованием, маркерными досками и двумя отдельными зонами для работы на компьютерах, поддерживающих все современные программные обеспечения для архитекторов.