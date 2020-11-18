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Коворкинг

В Ташкенте появится коворкинг-центр для блогеров и журналистов

© AFP 2018 / FLORIAN DAVID
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201118/15428576/V-Tashkente-poyavitsya-kovorking-tsentr-dlya-blogerov-i-zhurnalistov.html

В коворкинг-центре будут созданы все условия для работы представителей СМИ: компьютеры и постоянно действующий Интернет.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В ближайшее время в Ташкенте откроется коворкинг-центр для журналистов и блогеров. В нем будут созданы все условия для полноценной работы представителей масс-медиа. Об этом заявил хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на встрече со студентами и начинающими предпринимателями в рамках фестиваля "Ташкент любит молодежь".

"В следующем году мы хотим создать специальное свободное рабочее место не только для молодежи, но и для блогеров и журналистов. В коворкинг-центре будут созданы все условия для работы представителей СМИ: компьютеры и постоянно действующий Интернет", — сказал глава столичной администрации.

В феврале прошлого года в Ташкентском архитектурно-строительном институте открылся первый коворкинг-центр для студентов.

Узбекская молодежь
© Sputnik / Евгения Новоженина
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Он предназначен для тех, кто хочет заниматься проектной деятельностью или общественной работой.

Центр оборудовали трансформирующейся мебелью, презентационным оборудованием, маркерными досками и двумя отдельными зонами для работы на компьютерах, поддерживающих все современные программные обеспечения для архитекторов.

Теги:
Джахонгир Артыкходжаев, коворкинг-центры, журналисты, Узбекистан, студенты



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