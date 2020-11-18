В школах Узбекистана вводится плата за использование электронных дневников

Для дальнейшей работы с системой оценивания успеваемости и другими функциями цифровой образовательной платформы необходимо будет оплатить доступ к ней начиная с 30 ноября.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Перед началом учебного года Министерство народного образования сообщило родителям учащихся школ, подключенных к системе Kundalik, что вместо покупки бумажного дневника необходимо будет подписаться на его электронный аналог.

В связи с истечением пробного периода, для дальнейшей работы с системой оценивания успеваемости и другими функциями цифровой образовательной платформы необходимо будет оплатить доступ к ней начиная с 30 ноября.

Отмечается, что стоимость годовой подписки на использование платформы Kundalik равна средней цене бумажного дневника – 9,2 тысячи сумов. Для многодетных семей предусмотрена скидка 10%.

"Родителям рекомендуется войти в систему со своего профиля и проверить возможность просмотра дневников всех детей. В Kundalik к одному аккаунту родителя можно "привязать" каждого ребенка. Для этого необходимо обратиться в свою образовательную организацию", - уточняют в пресс-службе МНО.

На данный момент в Kundalik зарегистрированы 1 557 школ, из них 1 482 образовательных заведения полностью отказались от ведения бумажного журнала и дневника.

Ранее в МНО информировали, что Kundalik.com находится в зоне TAS-IX, поэтому интернет-трафик, в том числе через все мобильные операторы, при работе c платформой расходоваться не будет. Вся информация о пользователях хранится на серверах "Узбектелеком" и находится под надежной защитой.