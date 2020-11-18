Более 20 ячеек террористов были ликвидированы в СНГ с начала года

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Силовики стран СНГ с начала 2020 года ликвидировали 22 ячейки международных террористических организаций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Совместными усилиями в 2020 году нейтрализованы 22 ячейки международных террористических организаций, участники которых занимались вербовкой и переправкой граждан России и других стран СНГ в зарубежные лагеря подготовки боевиков", — сказал Патрушев на открытии заседания секретарей совбезов стран СНГ, которое проходит в формате видеоконференции.

Также, по словам секретаря Совбеза, пресечена деятельность более 160 активных функционеров международных террористических организаций, из которых свыше 110 в административном порядке выдворены за пределы России в страны исхода, 18 привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Осуждено более 40 лиц.

Кроме того, Патрушев рассказал, что силовики закрыли свыше 31 тысячи экстремистских интернет-страниц. Удалено около трех тысяч материалов, признанных судами экстремистскими и запрещенными к распространению.