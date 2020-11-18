Московская "Тройка" вновь признана самой умной транспортной картой в мире

Скорость ее считывания на турникетах — меньше 0,3 сек., в то время как в метро Лондона или Нью-Йорка аналогичная операция занимает около 0,5 сек.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Московская карта "Тройка" в очередной раз заняла первое место на международной премии Transport Ticketing Global как самая умная транспортная карта в мире.

"В этом году карта "Тройка" в Лондоне заняла первое место как самая умная транспортная карта в мире. Для нас это итог нашей транспортной работы с того момента, как в 2013 году она была запущена", — заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, система считывания транспортной карты на турникетах в Москве — одна из самых высокоскоростных (меньше 0,3 сек.).

© Sputnik / Алексей Куденко Бесконтактная оплата в московском метро

Для сравнения: в метро Лондона или Нью-Йорка аналогичная операция занимает примерно 0,5 сек.

"Наша система может рассчитать все варианты тарифов с учетом скидок и комплексных пересадок между всеми видами общественного транспорта. За доли секунды она может обработать более 1,8 тысячи комбинаций, чтобы выбрать самый выгодный и подходящий тариф", — добавил Ликсутов.

Основными соперниками московской транспортной системе были три крупнейшие компании: автобусный оператор Великобритании Arriva, немецкие железные дороги Deutsche Bahn и оператор железнодорожного транспорта Манчестера.