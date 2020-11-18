В Фергане задержан водитель за попытку подкупить инспектора ДПС

Злоумышленника поймали с поличным во время передачи денег сотруднику правоохранительных органов в размере 400 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Фергане сотрудник УБДД остановил автомобиль Cobalt для плановой проверки. Однако у водителя отсутствовали необходимые документы, в результате чего ему выписали административный протокол, а машину отправили на штрафстоянку, сообщают в МВД Узбекистана.

В тот же день правонарушитель подошел к инспектору ДПС и попросил оказать ему содействие в вывозе транспортного средства со штрафной стоянки. За оказание услуги он предложил взятку в размере 500 тысяч сумов.

Мужчина был уведомлен об уголовной ответственности за "дачу взятки". Несмотря на полученное предупреждение, гражданин продолжал проявлять настойчивость.

На основании рапорта сотрудника ДПС по данному факту было проведено оперативное мероприятие. Злоумышленника задержали во время передачи денег инспектору в размере 400 тысяч сумов. Все денежные средства были изъяты в качестве вещественных доказательств в присутствии понятых.

По данному факту были оформлены соответствующие документы и переданы в прокуратуру Ферганы.