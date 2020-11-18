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В Фергане задержан водитель за попытку подкупить инспектора ДПС

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201118/15431917/V-Fergane-zaderzhan-voditel-za-popytku-podkupit-inspektora-DPS.html

Злоумышленника поймали с поличным во время передачи денег сотруднику правоохранительных органов в размере 400 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Фергане сотрудник УБДД остановил автомобиль Cobalt для плановой проверки. Однако у водителя отсутствовали необходимые документы, в результате чего ему выписали административный протокол, а машину отправили на штрафстоянку, сообщают в МВД Узбекистана.

В тот же день правонарушитель подошел к инспектору  ДПС и попросил оказать ему содействие в вывозе транспортного средства со штрафной стоянки. За оказание услуги он предложил взятку в размере 500 тысяч сумов.  

Мужчина был уведомлен об уголовной ответственности за "дачу взятки". Несмотря на полученное предупреждение, гражданин продолжал проявлять настойчивость.

Денежные купюры: доллары США. Архивное фото
© Sputnik / Михаил Кутузов
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На основании рапорта сотрудника ДПС по данному факту было проведено оперативное мероприятие. Злоумышленника задержали во время передачи денег инспектору в размере 400 тысяч сумов. Все денежные средства были изъяты в качестве вещественных доказательств в присутствии понятых.

По данному факту были оформлены соответствующие документы и переданы в прокуратуру Ферганы.

Теги:
взятка, ДПС, Фергана



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