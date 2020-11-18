В Узбекистане заработала бесконтактная оплата покупок — через сервис HUMOPay

Технология позволяет пользоваться телефоном для оплаты без необходимости носить с собой карту. Для ее работы не нужен интернет.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Национальный межбанковский процессинговый центр (НМПЦ) запустил сервис бесконтактной оплаты через смартфон – HUMOPay.

"Мы планировали запустить систему еще весной, но были вынуждены сдвинуть планы по независящим от нас обстоятельствам. <...> Технология позволяет пользоваться телефоном для оплаты без необходимости носить с собой карту. Для ее работы не нужен интернет (только один раз во время привязки карты), поэтому можно платить даже в метро", — заявил глава НМПЦ Курбанов Шухратбек.

По его словам, терминал распознает телефон как обычную карту.

При этом при оплате покупки не требуется вводить PIN-код — подтвердить операцию можно или отпечатком пальца, или же введя специальный пароль, который отличается от PIN-код карточки.

Что необходимо для установки сервиса бесконтактной оплаты?

Прежде всего, смартфон должен поддерживать технологию NFCи работать на операционной системе Android.

Шаг второй: необходимо скачать (или обновить до последней версии) приложение Apelsin и привязать свою карту к телефону.

При этом карта HUMO может быть открыта в любом банке.

В НМПЦ отметили, что в ближайшее время бесконтактным способом можно будет расплачиваться и через приложения других банков.