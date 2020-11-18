19:21 18 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск

В Узбекистане заработала бесконтактная оплата покупок — через сервис HUMOPay

Пресс-служба HUMO
Общество
Получить короткую ссылку
57 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/12/15432256.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201118/15432310/V-Uzbekistane-zarabotala-bezkontaktnaya-oplata-pokupok--cherez-servis-HUMOPay.html

Технология позволяет пользоваться телефоном для оплаты без необходимости носить с собой карту. Для ее работы не нужен интернет.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Национальный межбанковский процессинговый центр (НМПЦ) запустил сервис бесконтактной оплаты через смартфон – HUMOPay.

"Мы планировали запустить систему еще весной, но были вынуждены сдвинуть планы по независящим от нас обстоятельствам. <...> Технология позволяет пользоваться телефоном для оплаты без необходимости носить с собой карту. Для ее работы не нужен интернет (только один раз во время привязки карты), поэтому можно платить даже в метро", — заявил глава НМПЦ Курбанов Шухратбек. 

По его словам, терминал распознает телефон как обычную карту.

При этом при оплате покупки не требуется вводить PIN-код — подтвердить операцию можно или отпечатком пальца, или же введя специальный пароль, который отличается от PIN-код карточки. 

Что необходимо для установки сервиса бесконтактной оплаты?

Прежде всего, смартфон должен поддерживать технологию NFCи работать на операционной системе Android.

Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© Sputnik / Григорий Сысоев
HUMO и Visa отменяют комиссию при оплате картами в торгово-сервисной сети

Шаг второй: необходимо скачать (или обновить до последней версии) приложение Apelsin и привязать свою карту к телефону.

При этом карта HUMO может быть открыта в любом банке.

В НМПЦ отметили, что в ближайшее время бесконтактным способом можно будет расплачиваться и через приложения других банков. 

Теги:
мобильный телефон, телефон, Узбекистан, платежная система, оплата, Межбанковская платежная система HUMO



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Виндсерфинг по-русски: как это делают в Новосибирске - фотолента
Фаррух Закиров: когда молодежь поет твои песни - это истинное счастье для творца
Группе "Ялла" — 50 лет: какие песни ансамбля поет узбекская молодежь — видео
Порядок получения госуслуг при рождении младенца
Сервис с пеленок: как зарегистрировать новорожденного — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться