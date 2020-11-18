Коронавирус в Узбекистане: главное на 18 ноября

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 70 719 (+71).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 37 - в Ташкенте; 11 – в Андижанской области, 8 – в Ташкентской области; 6 - в Джизакской области; 6 - в Кашкадарьинской области; 3 - в Республике Каракалпакстан.

В стране скончался еще один пациент с коронавирусом.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 67 927, показатель выздоровления соответствует 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 192 пациента.

Узбекистан представил свой опыт борьбы с пандемией на форуме по правам человека

Узбекистан на традиционном форуме по правам человека представлял первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, директор Национального центра по правам человека Акмал Саидов.

В своем выступлении Саидов привел слова Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, который в докладе на тему "Пандемия и права человека" отметил, что сегодня как никогда раньше действия правительств должны быть прозрачными, гибкими и подконтрольными. Решающее значение имеют простор для действий гражданского общества и свобода прессы. Важная роль принадлежит общественным организациям и частному сектору.

Узбекистан поможет Кыргызстану построить две инфекционные больницы

По данным пресс-службы, в Баткенскую область в среду были доставлены специализированные контейнеры, рассчитанные на 200 койко-мест.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Кыргызстана сегодня сообщали (новость удалена с сайта), что одна из больниц расположится в Бишкеке, другая — в Кадамжайском районе Баткенской области.

Российская вакцина: Азия выступает за нее, а ЕС категорически против — почему?

Израиль ведет переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обсуждал вопрос приобретения "Спутник V" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 55,6 миллиона, скончались 1,34 миллиона человек, выздоровели — 35,8 миллиона.