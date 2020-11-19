Свыше 500 узбекистанских студентов обучались в США в прошлом году

В соответствии с данными отчета OpenDoors, учащиеся из Узбекистана в большинстве своем обучались на уровне бакалавриата и магистратуры.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. По данным, приведенным в отчете OpenDoors о международном обмене в области образования, количество узбекистанских студентов в Америке в 2019/2020 учебном году составило 546 человек, что на 4,4% меньше, чем в предыдущем году — 571 учащийся. Документ опубликован Бюро по вопросам образования и культуры Государственного департамента США совместно с Институтом международного образования (IIE).

В отчете указано, что 50,5% студентов из Узбекистана обучались на уровне бакалавриата, 31,5% — магистратуры, 11,5% проходили факультативную практику и 6,4% учились на курсах английского языка или проходили краткосрочное обучение.

Отмечается, что иностранные студенты приезжают в Штаты в основном из Китая (34,6%) и Индии (18%). В первую десятку также вошли Южная Корея (4,6%), Саудовская Аравия (2,9%), Канада, Вьетнам, Тайвань, Япония, Бразилия и Мексика (от 2,4% до 1,3%).

Ранее ФСБ России раскрыла данные по числу иностранцев, которые при въезде в страну целью приезда указали "учебу". Известно, что за первое полугодие 2019-го в РФ въехало 181,5 тысячи студентов. В списках лидируют учащиеся из Казахстана (59,3 тысячи). На втором месте — граждане Китая (21,2 тысячи), а Узбекистан замыкает тройку лидеров (14 тысяч). В Россию также едут учиться из Украины, Ирана, Индии, Египта, США и других стан.

Кроме того, в 2019/2020 учебном году филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в Ташкенте выделил 260 мест для студентов.