В Ташкенте отменили автобусное сообщение с регионами республики

Все междугородние автобусные рейсы из столицы в другие города приостановили из-за неблагоприятных погодных условий.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Все междугородние автобусные рейсы из столицы в регионы, запланированные на 19 ноября, отменены в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба автовокзала.

Отмечается, что автобусы из Ташкента курсируют по 17 направлениям, в частности в Навои, Бухару, Самарканд, Мангит, Карши, Нукус, Ургенч и другие регионы.

За дополнительной информацией можно обратиться по номеру телефона 998 (71) 207−87−00.

В Узгидрометцентре ранее предупредили об опасности схода лавины по урочищу Чимган в Ташкентской области. Водителей призвали к бдительности и осторожности. Спасатели МЧС находятся в полной готовности.