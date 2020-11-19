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В Ташкенте отменили автобусное сообщение с регионами республики

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201119/15435582/V-Tashkente-otmenili-avtobusnoe-soobschenie-s-regionami-respubliki-.html

Все междугородние автобусные рейсы из столицы в другие города приостановили из-за неблагоприятных погодных условий.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Все междугородние автобусные рейсы из столицы в регионы, запланированные на 19 ноября, отменены в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба автовокзала.

Отмечается, что автобусы из Ташкента курсируют по 17 направлениям, в частности в Навои, Бухару, Самарканд, Мангит, Карши, Нукус, Ургенч и другие регионы.

За дополнительной информацией можно обратиться по номеру телефона 998 (71) 207−87−00.

В Узгидрометцентре ранее предупредили об опасности схода лавины по урочищу Чимган в Ташкентской области. Водителей призвали к бдительности и осторожности. Спасатели МЧС находятся в полной готовности.




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