Как жители Армении относятся к России — данные опроса

В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Армении и Азербайджана объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе. После этого, в соответствии с заключенным между странами соглашением, в регион были направлены российские миротворцы.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Большинство жителей Армении хорошо относятся к России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу радио Sputnik. Такую позицию во время телефонного интервью озвучили 83,8 процента респондентов.

В обратном признались лишь 9,4 процента армян, еще 6,8 процента затруднились ответить.

Дружественной для Армении страной Россию назвали 62,3 процента респондентов. На втором месте Франция (39,9 процента), за ней следуют Иран (6,4 процента), США (5,8 процента), Германия (1,2 процента) и Грузия (0,6 процента). При этом 4,6 процента респондентов затруднились с ответом.

Sputnik Кого считают союзниками жители Армении

Союзником Россию считают 84,6 процента армян, противоположную позицию занимают 11,8 процента опрошенных. Еще 3,6 процента респондентов не смогли ответить.

Sputnik Кого считают союзниками жители Армении

Большинство респондентов (79,6 процента) заявили о готовности принять военно-политическую помощь от РФ. Аналогичную поддержку от Франции готовы получить 14,4 процентов жителей Армении, от Ирана — 6,8 процента, от США — пять, от Германии — 0,4 процента. За вариант "Другое" проголосовали 12,2 процента участников, а 7,4 процента не определились с выбором ответа.

Sputnik Кого считают союзниками жители Армении

Исследование провела 17 ноября компания ООО "Эм Пи Джи", эксклюзивный член Gallup International в Армении по заказу радио Sputnik.

В опросе принял участие 501 человек. Максимальная ошибка выборки составляет 4,3 процента.