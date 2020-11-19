Первая из таких школ открылась в Уртачирчикском районе. Более того, она уже оснащена современной техникой.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В Узбекистане создают специализированные школы с углубленным изучением информатики и информационных технологий, пишет УзА.

"В текущем году предусмотрено создать 14 таких школ, а до 2023-го - увеличить их количество до 205", - говорится в сообщении.

Первая из таких школ открылась в Уртачирчикском районе. Она оснащена современной техникой. Для обеспечения безопасности детей установлен турникет, с помощью которого можно провести идентификацию личности, наблюдать за посещаемостью учеников. Кроме того, капитально отремонтированы и укомплектованы оборудованием и мебелью актовый зал, четыре компьютерные аудитории и школьная библиотека. Установлены 42 набора современного компьютерного оборудования, два проектора, штативный экран и выставочный стенд. Все это позволяет вести учебный процесс в соответствии с высокими мировыми стандартами.

В просторных и светлых аудиториях установлены электронные доски, уроки проводят с использованием информационно-коммуникационных и мультимедийных технологий.

Поскольку это - специализированное учебное заведение, то в данной школе, кроме общеобразовательных предметов, школьники также изучают IT-направления. Обучение в школе начинается с пятого класса после прохождения конкурсного отбора.

УзА В Узбекистане к 2023 году откроется более 200 специализированных школ

Одним из важнейших приоритетных направлений дальнейшего социально-экономического развития Узбекистана являются цифровая экономика, внедрение цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности.