Коронавирус в Узбекистане: главное на 19 ноября

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 70 921 (+63). Самое большое - в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 70 921 (+63). Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 1 человек в Республике Каракалпакстан; 3 человека в Бухарской области; 6 человек в Сурхандарьинской области; 8 человек в Кашкадарьинской области; 10 человек в Ташкентской области и 35 человек в Ташкенте.

В стране скончался еще один пациент с коронавирусом.

В медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 68 123 пациента.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 196 пациентов.

МИД Узбекистана обратился к согражданам, находящимся в Турции

Узбекистанцев, находящихся или планирующих посетить Турцию, призвали к осторожности в связи с ужесточением карантинных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа COVID-19.

Теперь не рекомендуется выходить на улицу не только людям старше 65 лет, но также и жителям младше 20 лет.

В стране частично запретили выходить из дома в выходные дни. Покидать жилище разрешают только с 10.00 до 20.00 по местному времени.

В условиях COVID Ташкент вошел в топ-5 рейтинга самых недорогих городов

Ташкент, по данным рейтинга, занял второе место среди самых недорогих городов мира. На первой позиции оказался Дамаск. После Ташкента следует африканский город Лусака, столица Венесуэлы Каракас и Алматы (Казахстан).

В первую десятку также попали Карачи (Пакистан), Буэнос-Айрес (Аргентина), Алжир (Алжир), Бангалор и Ченнаи (Индия).

Авиакомпании РФ получили допуск на регулярные рейсы в Узбекистан

Федеральное агентство воздушного транспорта отмечает, что решение о выдаче таких допусков не означает, что в ближайшее время будут возобновлены полеты по международным маршрутам, указанным в приказе. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при восстановлении авиасообщений с другими странами.

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Российские авиакомпании получили допуски на полеты в Узбекистан, Белоруссию, Израиль, Ливан, Марокко, Оман, Словакию, Финляндию, Хорватию, на Кубу, Кипр и Мальдивы.

Кто реже заражается коронавирусом

Пациенты с аллергией реже заражаются COVID-19, заявила врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии клиники "ФИЦ питания и биотехнологии" Вера Ревякина.

Причина, по словам эксперта, в устройстве их рецепторного аппарата, пишет РИА Новости.

"Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией, потому что у них так устроен рецептурный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции", — сказала Вевякина.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 55,6 миллиона, скончались 1,34 миллиона человек, выздоровели — 35,8 миллиона.