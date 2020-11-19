В фонде "Вакф" сменился руководитель

Должность занял Яхё Абдурахманов, имам-хатиб ташкентской мечети "Шейх Зайниддин". Искандар Халилов, который возглавлял фонд с октября 2018 года, переведен на другую работу.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Новым председателем правления общественного благотворительного фонда "Вакф" назначен Яхё Абдурахманов, сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана.
Искандар Халилов, возглавлявший фонд с октября 2018-го, переведен на другую работу.
Яхё Абдурахманов родился в 1985 году в Сырдарьинской области. Является главным имам-хатибом ташкентской мечети "Шейх Зайниддин", преподавателем "Тажвида" в Ташкентском исламском институте и независимым исследователем в Международной исламской академии.
Конвенции направлены на учреждение системы инспекции труда в промышленности, торговле и сельском хозяйстве, ответственной за обеспечение применения законодательства, относящегося к условиям труда и охране работников в процессе их работы в указанных сферах.