21:57 19 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск
Яхё Абдурахманов

В фонде "Вакф" сменился руководитель

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
112 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/13/15440465.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201119/15440346/V-blagotvoritelnom-fonde-Vakf-smenilsya-rukovoditel.html

Должность занял Яхё Абдурахманов, имам-хатиб ташкентской мечети "Шейх Зайниддин". Искандар Халилов, который возглавлял фонд с октября 2018 года, переведен на другую работу.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Новым председателем правления общественного благотворительного фонда "Вакф" назначен Яхё Абдурахманов, сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана.

Искандар Халилов, возглавлявший фонд с октября 2018-го, переведен на другую работу.

Яхё Абдурахманов родился в 1985 году в Сырдарьинской области. Является главным имам-хатибом ташкентской мечети "Шейх Зайниддин", преподавателем "Тажвида" в Ташкентском исламском институте и независимым исследователем в Международной исламской академии.

Теги:
Фонд "Вакф", Управление мусульман Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Европейский локдаун: что происходит сейчас в разных городах - фотолента
Главный суд XX века. Как проходил Нюрнбергский процесс — архивные кадры
Квоты по приему иностранных граждан на работу в РФ на 2021 год
Мигрантская доля: квоты по приему иностранных работников в РФ на 2021 год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться