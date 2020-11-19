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SamAuto запустит собственное производство электробусов

SamAuto запустит собственное производство электробусов

Пресс-служба SamAuto
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201119/15440392/SamAuto-zapustit-sobstvennoe-proizvodstvo-elektrobusov.html

В процессе эксплуатации специалисты SamAuto будут вести мониторинг и изучать отзывы пассажиров и водителей, а также качество и функциональность данной модели, чтобы учесть их при разработке собственного электробуса. 

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Компания SamAuto освоит производство электробусов к 2022 году, сообщает пресс-служба.

Известно, что 9 ноября компания SamAuto передала "Тошшахартрансхизмат" тестовый электробус, который будет курсировать по маршруту №51 (6-й квартал Юнусабада - пл. Бешагач). 

SamAuto запустит собственное производство электробусов
Пресс-служба SamAuto
SamAuto запустит собственное производство электробусов

В процессе эксплуатации специалисты SamAuto будут вести мониторинг и изучать отзывы пассажиров и водителей, а также качество и функциональность данной модели, чтобы учесть их при разработке собственного электробуса. 

"Электробус выпущен компанией BYD - одним из мировых лидеров по производству электротранспорта. Пробег на одной зарядке составляет 300 км, что соответствует среднедневному пробегу городского автобуса. Полную зарядку можно сделать за 3-4 часа ночью, когда нагрузка на электросеть ниже. Электробусы неприхотливы в обслуживании, бесшумны и требуют меньше затрат по сравнению с газовым и дизельным транспортом", — сказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам SamAuto Ильхом Ярашев.

Длина электробуса составляет 12 метров, пассажировместимость — 76 человек. Электробус является низкопольным: благодаря отсутствию ступеней и подиума, пассажиры (в том числе пенсионеры, пассажиры с колясками, люди с особыми потребностями) могут свободно перемещаться по салону. Также электробус оборудован камерой видеонаблюдения и автоматической системой кондиционирования и отопления.

Теги:
производство, Узбекистан, Узбекистан, экология, автобусы, автобус



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