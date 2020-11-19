В процессе эксплуатации специалисты SamAuto будут вести мониторинг и изучать отзывы пассажиров и водителей, а также качество и функциональность данной модели, чтобы учесть их при разработке собственного электробуса.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Компания SamAuto освоит производство электробусов к 2022 году, сообщает пресс-служба.

Известно, что 9 ноября компания SamAuto передала "Тошшахартрансхизмат" тестовый электробус, который будет курсировать по маршруту №51 (6-й квартал Юнусабада - пл. Бешагач).

Пресс-служба SamAuto SamAuto запустит собственное производство электробусов

В процессе эксплуатации специалисты SamAuto будут вести мониторинг и изучать отзывы пассажиров и водителей, а также качество и функциональность данной модели, чтобы учесть их при разработке собственного электробуса.

"Электробус выпущен компанией BYD - одним из мировых лидеров по производству электротранспорта. Пробег на одной зарядке составляет 300 км, что соответствует среднедневному пробегу городского автобуса. Полную зарядку можно сделать за 3-4 часа ночью, когда нагрузка на электросеть ниже. Электробусы неприхотливы в обслуживании, бесшумны и требуют меньше затрат по сравнению с газовым и дизельным транспортом", — сказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам SamAuto Ильхом Ярашев.

Длина электробуса составляет 12 метров, пассажировместимость — 76 человек. Электробус является низкопольным: благодаря отсутствию ступеней и подиума, пассажиры (в том числе пенсионеры, пассажиры с колясками, люди с особыми потребностями) могут свободно перемещаться по салону. Также электробус оборудован камерой видеонаблюдения и автоматической системой кондиционирования и отопления.