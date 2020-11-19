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Строительство автомобильного моста

"Узбекистон темир йуллари" встала на защиту мостостроителей

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201119/15440568/Uzbekiston-temir-yullari-vstala-na-zaschitu-mostostroiteley.html

Пресс-служба Инспекции по контролю качества дорожного строительства при Министерстве транспорта Узбекистана ранее сообщила, что более 20 мостов в стране находятся под угрозой обрушения. Эта информация широко распространилась в СМИ.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В компании "Узбекистон темир йуллари" прокомментировали сообщение Инспекции по контролю качества дорожного строительства при Минтрансе о том, что около 26 мостов в республике находятся в критическом состоянии из-за незаконного забора гравия, песка и щебня в устьях рек.

"Эта новость была широко распространена во многих СМИ, что привело к различного рода интерпретациям, включая негативные отзывы о мостостроительных предприятиях", — отметили в пресс-службе.

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Под угрозой обрушения в Узбекистане находятся десятки мостов
В "Узбекистон темир йуллари" напомнили, что полномочия по эксплуатации автодорожных мостов, путепроводов (протяженностью свыше 500 погонных метров с подходами) и других искусственных сооружений в декабре прошлого года были переданы от УП "Трест "Куприккурилиш" (структурное подразделение "Узбекистон темир йуллари". — Прим. ред.) Государственному комитету автомобильных дорог республики.

"Трест "Куприккурилиш" на сегодня является ведущей компанией в области строительства мостов и путепроводов, тоннелей и других объектов автомобильного и железнодорожного транспорта, отметили в "Узбекистон темир йуллари".

"Мостостроительный трест как подрядчик выполняет строительные работы только на основании проектов и договоров, утвержденных заказчиком, в рамках утвержденных государством программ. Предприятие отвечает лишь за само строительство мостов и путепроводов, а эксплуатация и связанные с ней мероприятия не являются обязанностью предприятия", — подчеркнули в компании.

По данным Инспекции по контролю качества дорожного строительства при Минтрансе, в критическом состоянии находятся опоры 26 мостов в Самаркандской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Джизакской, Ташкентской и Андижанской областях.

В Узбекистане профильным постановлением Кабмина запрещено организовывать карьеры на расстоянии менее 2,5 километра от мостов по верхнему и нижнему течению рек.

Теги:
строители, мост, Узбекистон темир йуллари



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