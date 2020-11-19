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Работа программиста

В Ферганской области открылся пятый IT-центр

Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201119/15441387/V-Ferganskoy-oblasti-otkrylsya-pyatyy-IT-tsentr.html

Известно, что в центре будут проходить специальные учебные курсы по основам компьютерной грамотности, программированию, веб-дизайну, компьютерной графике и дизайну, робототехнике, созданию веб- и мобильных приложений.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Пятый по счету Учебный центр цифровых технологий в Ферганской области открылся в Бувайдинском районе, пишет УзА.

"В торжественной церемонии открытия участвовали представители Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, хокимията Ферганской области,  СМИ и молодежь", - говорится в сообщении.

Известно, что в центре будут проходить специальные учебные курсы по основам компьютерной грамотности, программированию, веб-дизайну, компьютерной графике и дизайну, робототехнике, созданию веб- и мобильных приложений. Здесь организуют кружки по киберспорту.

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Первые четыре учебные центра в Ферганской области открыты в  Маргилане, Коканде, Дангаринском и Сохском районах.

Теги:
IT-технологии, технологии, Узбекистан, Узбекистан, Ферганская область



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