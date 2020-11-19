В Ферганской области открылся пятый IT-центр

Известно, что в центре будут проходить специальные учебные курсы по основам компьютерной грамотности, программированию, веб-дизайну, компьютерной графике и дизайну, робототехнике, созданию веб- и мобильных приложений.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Пятый по счету Учебный центр цифровых технологий в Ферганской области открылся в Бувайдинском районе, пишет УзА.

"В торжественной церемонии открытия участвовали представители Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, хокимията Ферганской области, СМИ и молодежь", - говорится в сообщении.

Известно, что в центре будут проходить специальные учебные курсы по основам компьютерной грамотности, программированию, веб-дизайну, компьютерной графике и дизайну, робототехнике, созданию веб- и мобильных приложений. Здесь организуют кружки по киберспорту.

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Первые четыре учебные центра в Ферганской области открыты в Маргилане, Коканде, Дангаринском и Сохском районах.