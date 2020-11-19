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Сбор урожая хлопка

В Узбекистане вступили в силу еще две конвенции МОТ по стандартам труда

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Конвенции направлены на учреждение системы инспекции труда в промышленности, торговле и сельском хозяйстве, ответственной за обеспечение применения законодательства, относящегося к условиям труда и охране работников в процессе их работы в указанных сферах.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Две конвенции Международной организации труда (МОТ) - об инспекции труда в промышленности и торговле, а также об инспекции труда в сельском хозяйстве в четверг вступили в силу в Узбекистане, сообщили в пресс-службе МИД РУз.

Президент страны Шавкат Мирзиёев еще в августе 2019 года подписал законы о ратификации двух конвенций МОТ.

"Девятнадцатого ноября для Республики Узбекистан вступили в силу конвенции Международной организации труда №81 "Об инспекции труда в промышленности и торговле" (Женева, 11 июля 1947 года) и №129 "Об инспекции труда в сельском хозяйстве" (Женева, 25 июня 1969 года)", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

Конвенции направлены на учреждение системы инспекции труда в промышленности, торговле и сельском хозяйстве, ответственной за обеспечение применения законодательства, относящегося к условиям труда и охране работников в процессе их работы в указанных сферах.

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"Документы предусматривают основные правила, регулирующие образование, организацию, средства, полномочия и обязанности, функции и компетенцию инспекции труда как учреждение, ответственное за обеспечение уважения к охране работников при исполнении ими своих обязанностей", — добавили в МИД Узбекистана.

Республика к настоящему времени ратифицировала 16 конвенций МОТ, в том числе восемь основных. Весной 2017 года в Узбекистане была создана межведомственная комиссия по реализации ратифицированных конвенций МОТ, а также изучению целесообразности присоединения к еще десяти конвенциям.

Сбор урожая хлопка
© Sputnik / Денис Абрамов
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В июне 2019 года Мирзиёев подписал закон о ратификации протокола к конвенции №29 МОТ 1930 года о принудительном труде. Конвенция определяет общепризнанное в мировом сообществе требование о недопущении принудительного и обязательного труда, меры по формированию достойной позиции работника в рамках трудовых отношений. В декабре 2017-го в стране вступила в силу конвенция МОТ №87 о свободе объединений и защите права на объединение в профсоюзы.

В сентябре 2017 года Мирзиёев обещал покончить у себя в стране с принудительным трудом и подтвердил приверженность своего правительства сотрудничеству с МОТ. В феврале 2018 года МОТ заявила, что в Узбекистане прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка, а в ноябре того же года данные мониторинга организации показали, что более 90 процентов сборщиков урожая хлопка-сырца в стране участвовали в этом процессе добровольно.

Теги:
конвенция, МИД Узбекистана, Труд, МОТ



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