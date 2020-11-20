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Что нам стоит объекты построить: какие здания возведут в Узбекистане

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Намечено создать новые архитектурные сооружения в Ташкенте, Самаркандской области, а также в Термезе.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Накануне глава республики ознакомился с презентацией проектов строительства ряда объектов по стране. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

В частности, запланирована реконструкция и расширение мемориального комплекса Имама Бухари в Самаркандской области. На его территории возведут большую мечеть, минареты, террасы, аллею, а также гостиницы вдоль нее. 

К тому же рассмотрен проект нового здания Государственного музея искусств Узбекистана, разработанный известным японским архитектором Тадао Андо по заказу Фонда развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана. Трехэтажное архитектурное сооружение круглой формы намечено построить  рядом с нынешним зданием Государственного музея искусств.

Кроме того, рядом с новым зданием Ташкентского архитектурно-строительного института предполагается основать строительный колледж, научно-исследовательский центр строительных материалов, лабораторию, общежития, спортивный комплекс и другие объекты.

Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев распорядился построить учебно-практический комплекс в Ташкенте

Также намечено реконструировать и благоустроить центральной улицы Беруни в Термезе. В махаллях "Нурли манзил" и "Лочин" Денауского района будут построены энергоэффективные многоквартирные дома и социальные объекты.

Помимо этого, в Алмазарском районе на территории свыше 200 гектаров будут возведены новые жилые массивы и предприятия.

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Дополнительно запланировано сделать капитальный ремонт в доме приемов "Навруз" и организовать в нем Центр оздоровления предприятий с приватизацией госактивов. 

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился также с презентацией о ходе строительства школы "Темурбеклар мактаби" в Ташкенте.

Теги:
Строительство, градостроительство, проект, Узбекистан



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