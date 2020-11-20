Катить на своих ногах: в детсадах Узбекистана появятся новые велобеги

Во время подписания меморандума было достигнуто соглашение о проведении первого детского веломарафона в республике.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В соответствии с указом президента "О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта", Минспорта, Министерство дошкольного образования и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подписали меморандум о предоставлении современных беговелов для детей дошкольных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК).

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На мероприятии присутствовали председатель Федерации велосипедного спорта Танзила Нарбаева, министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев, министр дошкольного образования Агриппина Шин, координатор Организации по безопасности и сотрудничеству в Узбекистане Джон Макгрегор.

"Основной целью меморандума, инициированного Федерацией велоспорта Узбекистана, является постепенное обеспечение дошкольных учреждений всех регионов страны беговелами, а также создание всех необходимых условий для занятия физической культурой и массовым спортом, проведение в республике планомерной работы по ускоренному развитию спорта", — отмечают в НОК.

К тому же во время встречи было достигнуто соглашение о проведении первого детского веломарафона в Узбекистане.

Напомним: в июле 2019 года между Министерством дошкольного образования и компанией ЛУКОЙЛ было подписано соглашение о создании в Ташкентской и Бухарской областях дошкольных образовательных организаций (ДОО). Для активных игр и занятий спортом на территории ДОО в Бухаре будут предусмотрены велосипедные дорожки и детские площадки с травяным и безопасным синтетическим покрытием.