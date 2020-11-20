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Здание Нюрнбергского Дворца юстиции

Любимый город фюрера. Почему суд над нацистами проходил именно в Нюрнберге

© Sputnik / Виктор Темин
Общество
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Нюрнбергский процесс начался ровно 75 лет назад, 20 ноября 1945-го. Он длился почти год — до 1 октября 1946-го. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. 

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Трибунал над руководством нацистской Германии решено было провести в Нюрнберге, поскольку этот город имел важное значение для национал-социалистической партии и подвергся меньшим разрушениям, чем Берлин, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Во-первых, это был важный город для национал-социалистической партии Германии, здесь проходили ее собрания. Во-вторых, он не был так сильно разрушен, как немецкая столица Берлин", — сказал Мягков в интервью РИА Новости.

Процесс был тщательно подготовлен, отметил историк. К нему привлекалось более 160 свидетелей, стенограмма всех заседаний насчитывала более 20 тысяч страниц.

© Sputnik
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При этом Мягков отметил, что страны-победители изначально расходились во мнении о том, как именно должен был проходить суд над нацистами.

Президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль "выступали за то, чтобы он был более политическим, то есть все сводилось бы к тому, чтобы отлавливать нацистских бонз, быстро их допрашивать и расстреливать".

Однако руководитель СССР Иосиф Сталин "настаивал на том, чтобы процесс был именно юридическим, и каждый нацистский преступник получил наказание за конкретно свои преступления", рассказал историк.

Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.
© Sputnik / Евгений Халдей
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Нюрнбергский процесс начался ровно 75 лет назад, 20 ноября 1945 года. Он длился почти год — до 1 октября 1946-го. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.

Теги:
историки, история, суд, нацизм, фашисты, фашизм, Нюрнбергский процесс, Германия



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