МВД РФ в Узбекистане: открыта запись на прием по вопросам миграции

В Консульском отделе посольства России в Ташкенте информировали об активации на декабрь электронной очереди для заинтересованных граждан.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В представительстве МВД РФ в Узбекистане открыта электронная очередь на декабрь. Об этом сообщили в Консульском отделе посольства России в республике.

Запись на прием по вопросам участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, доступна по ссылке.

В представительстве отмечают, что в случае отсутствия возможности подойти на прием, необходимо удалить свою запись, чтобы выбранное время освободилось для других посетителей.