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МВД РФ в Узбекистане: открыта запись на прием по вопросам миграции

Фото: пресс-служба Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201120/15443279/MVD-RF-v-Uzbekistane-oktryta-zapis-na-priem-po-voprosam-migratsii.html

В Консульском отделе посольства России в Ташкенте информировали об активации на декабрь электронной очереди для заинтересованных граждан.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В представительстве МВД РФ в Узбекистане открыта электронная очередь на декабрь. Об этом сообщили в Консульском отделе посольства России в республике.

Пассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
© Sputnik / Максим Блинов
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Запись на прием по вопросам участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, доступна по ссылке.

В представительстве отмечают, что в случае отсутствия возможности подойти на прием, необходимо удалить свою запись, чтобы выбранное время освободилось для других посетителей.

Теги:
переселение, Узбекистан, Россия



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