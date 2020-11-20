В Генпрокуратуре назначен новый руководитель кадров

Общество 12:23 20.11.2020 Получить короткую ссылку 811 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/society/20201120/15444776/V-Genprokurature-naznachen-novyy-rukovoditel-kadrov.html
Начальником управления кадров Генеральной прокуратуры стал Абдуллаев Алижон Сидикович. Ранее он работал в структуре службы государственной безопасности Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Начальником управления кадров Генеральной прокуратуры назначен Абдуллаев Алижон Сидикович, сообщают в пресс-службе органа надзора.
Абдуллаев Алижон Сидикович — начальник управления кадров Генпрокуратуры Узбекистана
Ранее он занимал ответственные должности в структуре службы государственной безопасности Узбекистана.
Абдуллаев по образованию юрист, в 1977 году окончил высшие курсы Комитета государственной безопасности Советского Союза.