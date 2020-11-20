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В Генпрокуратуре назначен новый руководитель кадров

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201120/15444776/V-Genprokurature-naznachen-novyy-rukovoditel-kadrov.html

Начальником управления кадров Генеральной прокуратуры стал Абдуллаев Алижон Сидикович. Ранее он работал в структуре службы государственной безопасности Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Начальником управления кадров Генеральной прокуратуры назначен Абдуллаев Алижон Сидикович, сообщают в пресс-службе органа надзора.

Генеральная прокуратура Узбекистана
Абдуллаев Алижон Сидикович — начальник управления кадров Генпрокуратуры Узбекистана

Ранее он занимал ответственные должности в структуре службы государственной безопасности Узбекистана. 

Абдуллаев по образованию юрист, в 1977 году окончил высшие курсы Комитета государственной безопасности Советского Союза.

Теги:
назначение, Генеральная прокуратура Узбекистана, Узбекистан



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