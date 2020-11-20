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Вакцинация

Коронавирус в Узбекистане: главное на 20 ноября

© Sputnik / Георгий Зимарев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (968)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201120/15448590/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-20-noyabrya.html

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 71 147 (+76). Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 71 147 (+76). Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 3 - в Республике Каракалпакстан; 3 - в Андижанской области; 4 - в Бухарской области; 8 - в Ферганской области; 26 - в Ташкентской области; 32 - в Ташкенте.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 68 327, показатель выздоровления соответствует 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 218 пациентов.

Стали известны четыре новых симптома коронавируса

Каждый пятый зараженный COVID-19 испытывает проблемы с желудком. В числе гастроэнтерологических симптомов выделяются потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке.

Еще одним признаком инфицирования коронавирусом является конъюнктивит, но этот симптом встречается редко, примерно в 3% случаев.

Третий симптом коронавируса — спутанность сознания. Британские ученые утверждают, что она может продолжаться до нескольких месяцев после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий.

Детсады по всей стране будут открыты к концу ноября 2020 года

В настоящее время специалистами Министерства дошкольного образования совместно с СЭС ведётся работа по ускорению запуска деятельности ДОО. До конца ноября детские сады, получившие разрешение СЭС, начнут свою работу. 

При этом детские сады, в которых на данный момент ведутся строительные или реконструкционные работы, а также где были выявлены случаи заражения COVID-19 среди сотрудников, останутся закрытыми.

Стала известна цена вакцины от коронавируса Pfizer

Цена вакцины от коронавируса, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, для стран Европейского союза составит €15,5 ($18,34) за дозу.

Таким образом, цена 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech, о планах купить которые объявила ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, составит €4,6 млрд, подсчитали в агентстве.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 55,6 миллиона, скончались 1,34 миллиона человек, выздоровели — 35,8 миллиона.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (968)
Теги:
Узбекистан, Узбекистан, пандемия, Карантин, коронавирус



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