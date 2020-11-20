Коронавирус в Узбекистане: главное на 20 ноября

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Ситуация с COVID-19 в стране
Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 71 147 (+76). Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 3 - в Республике Каракалпакстан; 3 - в Андижанской области; 4 - в Бухарской области; 8 - в Ферганской области; 26 - в Ташкентской области; 32 - в Ташкенте.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 68 327, показатель выздоровления соответствует 96%.
В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 218 пациентов.
Стали известны четыре новых симптома коронавируса
Каждый пятый зараженный COVID-19 испытывает проблемы с желудком. В числе гастроэнтерологических симптомов выделяются потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке.
Еще одним признаком инфицирования коронавирусом является конъюнктивит, но этот симптом встречается редко, примерно в 3% случаев.
Третий симптом коронавируса — спутанность сознания. Британские ученые утверждают, что она может продолжаться до нескольких месяцев после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий.
Детсады по всей стране будут открыты к концу ноября 2020 года
В настоящее время специалистами Министерства дошкольного образования совместно с СЭС ведётся работа по ускорению запуска деятельности ДОО. До конца ноября детские сады, получившие разрешение СЭС, начнут свою работу.
При этом детские сады, в которых на данный момент ведутся строительные или реконструкционные работы, а также где были выявлены случаи заражения COVID-19 среди сотрудников, останутся закрытыми.
Стала известна цена вакцины от коронавируса Pfizer
Цена вакцины от коронавируса, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, для стран Европейского союза составит €15,5 ($18,34) за дозу.
Таким образом, цена 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech, о планах купить которые объявила ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, составит €4,6 млрд, подсчитали в агентстве.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 55,6 миллиона, скончались 1,34 миллиона человек, выздоровели — 35,8 миллиона.