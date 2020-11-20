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Малыши занимаются в игровой комнате

Стала известна дата открытия всех детских садов в Узбекистане

© Sputnik / Михаил Мордасов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201120/15448649/Stala-izvestna-data-otkrytiya-vsekh-detskikh-sadov-v-Uzbekistane.html

На данный момент специалистами министерства совместно с СЭС ведется работа по ускорению запуска деятельности детсадов, которые ожидали разрешения Кегашей народных депутатов. 

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Детские сады Узбекистана будут открыты к концу ноября 2020 года, сообщили в Министерстве дошкольного образования республики.

На данный момент специалистами министерства совместно с СЭС ведется работа по ускорению запуска деятельности детсадов, которые ожидали разрешения Кегашей народных депутатов. 

"К началу работу и приему детей допустят только те ДОО, которые получат разрешение СЭС. При этом закрытыми все еще будут ДОО, в которых на данный момент ведутся строительные работы, проходящие реконструкцию, а также где были выявлены случаи заражения COVID-19 среди сотрудников", – говорится в информации.

На данный момент свою работу возобновили 89% государственных ДОО (5 385) и 80% негосударственных ДОО (8 716). Количество детей, посещающих ДОО, составляет 691 271. 

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Наименьшее количество работающих ДОО наблюдается в Алмалыке (из 18 функционируют 2), Чирчике (из 29 функционируют 16), в Пскентском районе (из 17 функционируют 3). Это связано с тем, что среди сотрудников выявляются заболевшие COVID 19.

Теги:
коронавирус, пандемия, Карантин, дети, Министерство народного образования Узбекистана, детские сады, детский сад, Узбекистан, Узбекистан



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